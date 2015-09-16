انطلاق الجلسة الثانية للحوار الوطنى اللبنانى

بدأت اليوم الأربعاء الجلسة الثانية للحوار الوطنى اللبنانى الذى دعا إليه رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى فى ظل مظاهرات واشتباكات بين محتجين على السياسات القائمة فى البلاد وبين القوى الأمنية اللبنانية فى وسط مدينة بيروت.

وأكد رئيس مجلس النوّاب- فى مستهل الجلسة- أهمية الحوار الوطنى خصوصاً فى هذه الظروف الصعبة التى يشهدها لبنان، مشدداً على أن لا سبيل للخلاص إلا بالحوار.

من جانبه، قال رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى النائب وليد جنبلاط- فى تصريح صحفى مقتضب- أن "أجواء الحوار إيجابية".

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية عددا من المتظاهرين لدى محاولتهم رشق مواكب المتحاورين بالبيض خلال توجههم إلى مقر مجلس النواب حيث يعقد الحوار.

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