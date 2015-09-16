الرئيس الفلسطينى يتهم إسرائيل بشن حرب شرسة فى القدس

اتهم الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، إسرائيل بشن حرب شرسة على الفلسطينيين فى القدس، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربيه" فى خبر عاجل اليوم الأربعاء.

يأتى هذا بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى ساحات المسجد الأقصى وتعديها على المصليين ومنعهم من الخروج، بجانب اعتقالها عدداً من الفلسطينيين بعد الاشتباكات معهم.

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