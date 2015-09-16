قائد اللواء 14 مدرع: القوات الرئيسية لم تدخل بعد معركة مأرب

قال قائد اللواء 14 مدرع فى مأرب محسن الداعرى لـ"سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، اليوم، إن قوات الشرعية مدعومة بالتحالف تتقدم فى جبهتى صرواح والجدعان، مضيفًا أن القوات الرئيسية لم تدخل بعد معركة مأرب وحسم المعركة خلال أيام.

وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد استقبل بمقر إقامته المؤقت بالرياض مساء أمس إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وحضر المقابلة خالد بحاح، نائب الرئيس رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة تبدى استعدادها الدائم للتعاون مع كافة الخطوات والجهود العربية والدولية التى تبذل لتحقيق مطالبات أبناء الشعب اليمنى المتمثلة فى استعادة الأمن والاستقرار فى إطار الشرعية الدستورية المعترف بها دوليًا وتخليص اليمن من سطوة الانقلابيين وانسحابهم من كافة المناطق التى استولوا عليها بقوة السلاح وتسليمهم للأسلحة ومؤسسات الدولة.