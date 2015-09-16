مقتل مسجل خطر وإصابة خفير أثناء مطاردة عصابة فى المنيا

لقى مسجل خطر مصرعه، وأصيب خفير نظامى خلال مطاردة أمنية مع قطاع طرق بمركز ملوى بالمنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوى، يفيد بأنه أثناء قيام قوة أمنية من نقطة شرطة قرية دروة بفحص بلاغ من الأهالى بقرية الشيخ شبيكة بتواجد 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية وبحوزتهم أسلحة نارىة بتهديد المارة وسرقتهم بالإكراه، وذلك بمنطقة مفارق قرية دروة بالطريق المؤدى للصحراوى الغربى.

على الفور توجهت القوة لمحل البلاغ للفحص وحال اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم مما دعا القوات لمبادلتهم إطلاق النار، ونتج عن ذلك إصابة الخفير النظامى عبدالمهيمن أحمد عبدالقادر 54 سنة، من قوة مركز شرطة ملوى، بجرح سطحى أعلى الحاجب، ومقتل أحد المتهمين ويدعى “مصطفى ع ع” 21 سنة عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس، وتبين هروب المتهمين الآخرين، وعُثر بمحل الواقعة على (بندقية آلية عيار 7,62×39– 2 خزينة تحتويان على 22 طلقة من ذات العيار – دراجة بخارية بدون لوحات معدنية".

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