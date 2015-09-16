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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 11 "فرش حشيش" قبل ترويجها بالشيخ زايد

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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 11 "فرش حشيش" قبل ترويجها بالشيخ زايد ضبط تاجر مخدرات بحوزته 11 "فرش حشيش" قبل ترويجها بالشيخ زايد
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 11 فرش حشيش، كان يعتزم بيعها وترويجها فى أيام عيد الأضحى المبارك بمنطقة الشيخ زايد.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً يفيد بتمكن الرائد أحمد أبو المجد معاون قسم شرطة الشيخ زايد، من ضبط أحد العناصر الجنائية، قام بجلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش لبيعها فى العيد.

وبقيام حملة أمنية تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات وهاتف محمول يستغله فى التواصل مع عملائه، وعثر معه أيضاً على مبلغ مالى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.

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مصر 365