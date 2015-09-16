نيابة سوهاج تأمر بتشريح جثة مدرس بالمعاش عثر عليها متعفنة داخل شقته

أمر إبراهيم السفرى، مدير نيابة قسم أول سوهاج وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بتشريح جثة المتوفى "محمود – أ – ع" مدرس بالمعاش، والذى عثر على جثته متعفنة داخل شقته بشارع البستان الشرقى بدائرة القسم، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث حول الواقعة .

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول بلاغا بالعثور على جثة المتوفى فى صالة شقته متعفنة منذ أيام، وتبين من التحريات أن المتوفى كان يعيش منفردا داخل شقته بعد طلاق زوجته وزواجها من آخر، مما سبب له حالة نفسية سيئة، ثم عثر على جثته متعفنة وملقاة على الأرض وبعرض المحضر على النيابة أمرت بتشريح الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.