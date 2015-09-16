ضبط 15 طن سكر ناقص الوزن و5 أطنان ملح منتهية الصلاحية فى حلمة تموينية بسوهاج

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة، حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، مدعومة بمجموعات قتالية، وذلك ورد معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام بعض الأشخاص بالاتجار فى المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وتعبئة سكر تموينى ناقص الوزن وحيازة السلع التموينية المنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى محققين من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط مباحث التموين، برئاسة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائى، وبالتنسيق مع مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة جنوب الصعيد والمحاسب وكيل وزارة التموين بسوهاج"، حيث تم ضبط عبد الرحمن محمد إبراهيم 31 عاما صاحب مركز تعبئة سكر ويقيم دائرة مركز المراغة لإدارة مركز تعبئة سكر بدون ترخيص وقيامه بتعبئة سكر ناقص الوزن، وتم ضبط 5 أطنان و20 كيلو سكر، و2 ميزان كهربائى و1 ماكينة لحام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال إدارة مباحث التموين بسوهاج.

كما تم ضبط محمد يوسف إسماعيل 50 عاما صاحب مصنع حلويات ويقيم دائرة قسم جرجا، لحيازته سلعا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط "4" أطنان ملح طعام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تمكنت الحملة من ضبط أيمن محمد عبد الله يوسف 49 عاما صاحب مصنع مثلجات، ويقيم دائرة قسم جرجا لحيازته سلعا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط "1" طن ملح ليمون وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين، والسيد ثابت على أحمد 34 سنة تاجر بقالة - ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازة سجائر مجهولة المصدر وبيع أدوية بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم ضبط "2750" علبة سجائر و"13600 " قرص ريفو و"60" كيس فوار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما سقط فى قبضة الحملة مجدى أحمد عبد اللاه 39 سنة سائق السيارة رقم 1457 هــ ر أ وحمدان فهمى جبريل 40 سنة سائق ويقيمان دائرة مركز سوهاج لقيامهما بتفريغ الحمولة من أسطوانات البوتاجاز والمثبتة بخط سير السيارة إلى سيارة أخرى دون إخطار الجهات الرقابية، وتم ضبط "60" أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم - وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال إدارة مباحث التموين، وشريف ثابت على أحمد 32 عاما صاحب محل خردوات ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته سلعا مجهولة المصدر، وتم ضبط [عدد"119 برطمان كريم ماسك" و"120" زجاجة زيت صبار لوفند و"82" برطمان كريم شيك و"45" برطمان منظف أرضيات و"70" زجاجة زيت فتيكا بالصبار والزيتون و"30" زجاجة جل الملكة]، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط جمال عبد الناصر عبد اللاه محمد 59 عاما صاحب مصنع حلويات ويقيم دائرة قسم جرجا لحيازته سلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط عدد "10" كجم شيكولاتة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال إدارة مباحث التموين، تـم التحفـــــظ علـى المضبوطـات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.