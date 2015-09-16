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إصابة شخص فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

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إصابة شخص فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف إصابة شخص فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف
أصيب مواطن، فى حادث انقلاب سيارته الملاكى بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.
>تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء، إخطارًا من المقدم محمد البرنس، نائب مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بانقلاب سيارة رقم 111002 ملاكى بنى سويف، وإصابة قائدها ويدعى رامى محمود خلاف عبد الكريم، 30 سنة، ومقيم بمركز الفشن.

وتبين من التحريات الأولية أنه كان فى طريقه لعمله بمحافظة الفيوم، وانقلبت سيارته وتم نقله لمستشفى بنى سويف الجامعى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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