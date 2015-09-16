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حبس 3 من عناصر الإخوان 15 يومًا ببنى سويف لتنظيمهم مسيرات دون تصريح

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حبس 3 من عناصر الإخوان 15 يومًا ببنى سويف لتنظيمهم مسيرات دون تصريح حبس 3 من عناصر الإخوان 15 يومًا ببنى سويف لتنظيمهم مسيرات دون تصريح
قررت نيابة مركز الفشن جنوب بنى سويف، بإشراف المستشار تامر الخطيب المحامى العام، اليوم الأربعاء، حبس 3 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بدائرة المركز15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالمشاركة فى المسيرات وتعطيل المصالح العامة والخاصة.

وكانت حملة أمنية، بقيادة المقدم محمد البرنس نائب مأمور مركز شرطة الفشن، والرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث المركز، ألقت القبض على كل من: "محمود. ج . ع" محام و"ربيع . ع . م" عامل، و"محمد . م .ع " 30 سنة إدارى بمدرسة الدعوة، وجميعهم يقيمون بقرية تلت التابعة لدائرة المركز.

وضبطت القوات كتبا ومنشورات لجماعة الإخوان بحوزة المتهمين، وكارنيهات حزب الحرية والعدالة. تحرر محضر بالضبط وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365