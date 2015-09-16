حبس 3 من عناصر الإخوان 15 يومًا ببنى سويف لتنظيمهم مسيرات دون تصريح

قررت نيابة مركز الفشن جنوب بنى سويف، بإشراف المستشار تامر الخطيب المحامى العام، اليوم الأربعاء، حبس 3 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بدائرة المركز15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالمشاركة فى المسيرات وتعطيل المصالح العامة والخاصة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت حملة أمنية، بقيادة المقدم محمد البرنس نائب مأمور مركز شرطة الفشن، والرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث المركز، ألقت القبض على كل من: "محمود. ج . ع" محام و"ربيع . ع . م" عامل، و"محمد . م .ع " 30 سنة إدارى بمدرسة الدعوة، وجميعهم يقيمون بقرية تلت التابعة لدائرة المركز.
وضبطت القوات كتبا ومنشورات لجماعة الإخوان بحوزة المتهمين، وكارنيهات حزب الحرية والعدالة. تحرر محضر بالضبط وتولت النيابة التحقيق.