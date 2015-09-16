' سقف رواتب الإنتاج = سكن زيدان في الإمارات '

برر محمد زيدان نجم منتخب مصر والمنضم حديثًا للإنتاج الحربي عدم انتقاله للأهلي برغبته في الحصول على فرصة للعب بشكل أساسي.

وأكد زيدان في تصريحات عبر قناة "الحياة 2": "لقد تحدث معي مسئولون من النادي الأهلي والزمالك، ولكن كنت أبحث عن فرصة للعب أساسيًا".

وأضاف: "في الأهلي يجلس عماد متعب ابن النادي على مقاعد البدلاء، رغم أنه جاهز بدنيًا، وسجل هدفين في مباراة الشرطة بعد نزوله احتياطيًا".

وتابع: "نفس الأمر بالنسبة لجدو، فإذا ذهبت للأهلي سأجلس بديلاً مع متعب وجدو، وهذا مرفوض تمامًا بالنسبة لي، خاصة أنني بعيد عن الملاعب منذ عامين".

وأتم زيدان: "في الأهلي سأجد منافسة شديدة للغاية، وضغط عصبي كبير، لأن كل مركز يضم أكثر من 4 لاعبين جاهزين فنيًا وبدنيًا".