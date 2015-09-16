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هل تقابل الأهلي والزمالك من قبل 6 مرات في عام واحد.. أم أكثر من ذلك

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هل تقابل الأهلي والزمالك من قبل 6 مرات في عام واحد.. أم أكثر من ذلك هل تقابل الأهلي والزمالك من قبل 6 مرات في عام واحد.. أم أكثر من ذلك

برر محمد زيدان نجم منتخب والمنضم حديثًا للإنتاج الحربي عدم انتقاله للأهلي برغبته في الحصول على فرصة للعب بشكل أساسي.

وأكد زيدان في تصريحات عبر قناة "الحياة 2": "لقد تحدث معي مسئولون من النادي الأهلي والزمالك، ولكن كنت أبحث عن فرصة للعب أساسيًا".

وأضاف: "في الأهلي يجلس عماد متعب ابن النادي على مقاعد البدلاء، رغم أنه جاهز بدنيًا، وسجل هدفين في مباراة الشرطة بعد نزوله احتياطيًا".

وتابع: "نفس الأمر بالنسبة لجدو، فإذا ذهبت للأهلي سأجلس بديلاً مع متعب وجدو، وهذا مرفوض تمامًا بالنسبة لي، خاصة أنني بعيد عن الملاعب منذ عامين".

وأتم زيدان: "في الأهلي سأجد منافسة شديدة للغاية، وضغط عصبي كبير، لأن كل مركز يضم أكثر من 4 لاعبين جاهزين فنيًا وبدنيًا".

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