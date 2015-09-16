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تعرف على حكم مواجهة الأهلي وبتروجيت

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تعرف على حكم مواجهة الأهلي وبتروجيت تعرف على حكم مواجهة الأهلي وبتروجيت

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس 2015 للحكم محمود البنا.

وأدار البنا مباراة الأهلي في دور الـ16 للمسابقة ضد الجونة التي شهدت الرقم القياسي في تاريخ البطولة بفوز الأحمر 13-0.

وكان البنا قد أدار المباراة الختامية للدوري الموسم قبل الماضي (2013-2014) التي شهدت تتويج المارد الأحمر عقب التعادل مع سموحة دون أهداف.

وقاد البنا 5 مباريات كان الأهلي طرفا فيها الموسم الماضي (2014-2015) في الدوري فاز الأخير في 4 وتعادل مع المصري 1-1 في الدور الأول.

بينما أدار الحكم الدولي ثلاث مباريات لبتروجيت في الموسم ذاته تعادل الأخير في واحدة مع الزمالك 1-1 وخسر اللقاءين الأخرين.

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فيديو اليوم السابع

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