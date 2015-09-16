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حوار في الجول – محمد يوسف: الزمالك كله كهربا.. وهذا سلاحي لمواجهته

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حوار في الجول – محمد يوسف: الزمالك كله كهربا.. وهذا سلاحي لمواجهته حوار في الجول – محمد يوسف: الزمالك كله كهربا.. وهذا سلاحي لمواجهته

لا يمكن أن تولي اهتماما فقط بمحمود عبد المنعم "كهربا" وإلا ستكون النتيجة هي إفلات أيمن حفني، حمودي، مصطفى فتحي، باسم مرسي، حازم إمام يمينا، وحتى معروف يوسف يسارا. الأمر ليس سهلا وهو ما يدركه محمد يوسف المدير الفني لسموحة جيدا وهو يحضر نفسه لمواجهة الزمالك.

يوسف أجرى حوارا مطولا مع FilGoal.com عن موقعة الزمالك وسموحة في نصف نهائي كأس يوم الخميس.

وقال يوسف لـFilGoal.com ردا على سؤال عن أخطر لاعبي الفريق الأبيض: "أنا طبعا أعرف مدى قوة وإمكانات كهربا كأحد أبرز مفاتيح لعب الزمالك".

ثم استدرك "لكن أنا أدرك أيضا أن الزمالك كله كهربا. كل عنصر في الفريق تحول إلى مفتاح لعب".

وأضاف "كذلك الموهبة أصلا الموجودة في الفريق موزعة بين العديد من النجوم. ليس منطقيا أن تلعب وتركز جهدك على إيقاف لاعب واحد".

وأكد "سنلعب بشكل جماعي بحسب قدراتنا".

الضغط

وكشف يوسف "سلاحنا سيكون الضغط. سنقلل المساحات أمام موهوبي الزمالك قدر الإمكان وهكذا نأمن شرورهم".

وأكمل "سنركز جهودنا دفاعيا بحيث لا نترك مجالا للأخطاء أمام لاعبين لن يفوتوا فرصة للتسجيل".

وأفاد "أنا راض تماما عما وصل إليه الفريق من انسجام، وذلك رغم الغيابات المؤثرة التي سأعاني منها".

ويغيب عن سموحة أمام الزمالك أحمد تمساح للإيقاف وحسام حسن إذ لم يكتمل تعافيه بعد، وخالد قمر الذي لن يشارك باتفاق بين الناديين.

لماذا؟ يرد يوسف "طبعا سنفتقد لجهود خالد قمر وتحركاته. لكن هذا اتفاق بين ناديين وعلينا احترامه".

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