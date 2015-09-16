صلاح ضد برشلونة.. مواجهة مرت من بين قدمي النجم المصري 3 مرات من قبل

يلتقي فريق روما الإيطالي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مع نظيره فريق برشلونة الإسباني، مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مباراة محمد صلاح أمام الفريق الكتالوني المرتقبة، والتي ينتظرها جمهور النجم المصري، جاءت متأخرة نوعا ما بعدما ضاعت فرصة مواجهة البلوجرانا على نجم المقاولون العرب السابق 3 مرات من قبل.

نادي محمد صلاح الأساسي هو فريق تشيلسي الإنجليزي، والذي أخرجه في إعارتين إلى فريقي فيورنتينا وروما الإيطاليين.

تشيلسي التقى مع برشلونة الصيف الماضي وديا استعدادا للموسم الجديد، ولأن محمد صلاح وقتها كان منشغلا بالنادي الذي سيلعب له الموسم الحالي، وهل سيستمر مع فيورنتينا موسما أخر أم سينتقل إلى روما، فلم يشارك خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

مرة أخرى حال القدر دون أن يلعب محمد صلاح أمام برشلونة، وهذه المرة عندما التقى فريق فيورنتينا، الذي لعب له الدولي المصري معارا الموسم الماضي، ضد برشلونة خلال بطولة الكأس الدولية الودية.

لم يكن صلاح قد حسم أمره حينها بالبقاء مع الفيولا أو الانتقال لناد أخر، وبالتالي لم يشارك في فوز الفريق البنفسجي على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

محمد صلاح حسم أمره باللعب لنادي روما، وبالفعل انضم لكتيبة زملاء الملك فرانشيسكو توتي، لكن وصوله كان في نفس اليوم الذي لعب فيه روما مع برشلونة في بطولة "خوان جامبر" الودية، وبالتالي لم يستطع أيضا المشاركة خلال اللقاء الذي انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل.

هذه المرة يبدو أن القدر سيستجيب أخيرا لرغبة صلاح في اللعب أمام أحد أكبر الفرق الأوروبية، ودخل اللاعب في قائمة روما لمباراة برشلونة، فهل نراه أخيرا أمام زعيم القارة العجوز بعدما ضيع ثلاث فرص سابقة؟