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جنس المولود من وزن الزوج

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جنس المولود من وزن الزوج جنس المولود من وزن الزوج

الأربعاء 16-09-2015 11:08

ترى بعض المعتقدات أن حمل المرأة وجنس المولود يؤثر على وزن الزوج، وأن الزوج الذي يزداد وزنه أثناء حمل زوجته فهي ستضع مولودة أنثى، في حين أن نقص وزن الزوج أثناء الحمل يعني أنها حامل بولد.


هذا المعتقد ربما يحمل بعض الحقيقة وبعض المبالغة، ولكن الحقيقة أن تغيرات هرمونية تصيب الزوج خلال فترة الحمل تحدث عنها الدكتور محمد عبد الحليم -استشاري نساء وولادة- حيث أشار إلى أن:


- فترة حمل الزوجة يصاب الزوج بنقص في هرمون التستوستيرون.


- يصاب الزوج بارتفاع في هرمون البرولاكتين.


- يصاب الزوج بالاكتئاب خلال فترة الحمل، وتكون نسبته متفاوتة لدى الأزواج.


- تحدث التغيرات الهرمونية بدرجة ملحوظة لدى الأزواج الذين ينتظرون المولود الأول.


- قد يحدث نقص في شعر رأسه خلال حمل الزوجة ويصاب بالسخرية والتهكم ممن حوله، ولكن السبب في ذلك هو نقص هرمون الذكورة.


- عموماً فإن نقص هرمونات الذكورة قد تؤدي لظهور "" لدى الرجال، وهذا ما يفسر الزيادة الملحوظة بوزنهم بعد الزواج، وتعليق الناس من حولهم أنه قد «هدأ باله».


- نقص هرمونات الرجل ترتبط أيضاً بقلة الجماع وعدم انتظامه أثناء الحمل؛ خوفاً على الجنين.


تابعينا عبر موقع سيدتي نت في قسم "سيدتي وطفلك"، وأرسلي كل استفساراتك التي تتعلق بالحمل والولادة وتربية الاطفال على الإيميل الآتي [email protected] لتفيدك سيدتي وطفلك من خلال اختصاصييها.

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