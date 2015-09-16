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لجنة الانتخابات بأسيوط تعلن الكشوف النهائية للمرشحين

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لجنة الانتخابات بأسيوط تعلن الكشوف النهائية للمرشحين لجنة الانتخابات بأسيوط تعلن الكشوف النهائية للمرشحين
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، الكشوف النهائية لمرشحى انتخابات مجلس النواب 2015 بـ 9 دوائر بمحافظة أسيوط.

وتم استبعاد 20 مرشحا من الكشوف النهائية، وقبول أوراق 180 مرشحًا، تمثلت فى 32 مرشحا بمدينة أسيوط، ومركز أبوتيج 18 مرشحا ومركز القوصية 22 مرشحا ومركز منفلوط 17 مرشحا ومركز الفتح وأبنوب 32 مرشحا، ومركز البدارى وساحل سليم 27 مرشحا ومركز ديروط 12 مرشحا ومركز أسيوط 12 مرشحا، ومركزى صدفا والغنايم 8 مرشحين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


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