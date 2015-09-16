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استبعاد 16 من راغبى الترشح للانتخابات بسبب المخدرات وعدم استكمال الأوراق

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استبعاد 16 من راغبى الترشح للانتخابات بسبب المخدرات وعدم استكمال الأوراق استبعاد 16 من راغبى الترشح للانتخابات بسبب المخدرات وعدم استكمال الأوراق
أعلنت اللجنة المشرفة عن تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية بقنا، ومقرها محكمة قنا الابتدائية، استبعاد 16 مرشحا عن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وجاءت أسباب الاستبعاد لـ6 مرشحين بسبب تعاطى المخدرات، فيما تم استبعاد 10 بسبب عدم استكمال الأوراق، ليصبح إجمالى المرشحين 192 مرشحا فى جميع دوائر المحافظة.

وكان مصدر مسئول بمستشفى جراحات اليوم الواحد بقنا، أكد أنه تم تسليم جميع التقارير الطبية للمرشحين الذين تقدموا لإجراء الكشف الطبى، وبلغ عددهم 226 مرشحا، وجاءت جميع العينات الخاصة بالمرشحين سلبية، باستثناء 6 عينات جاءت إيجابية لتناول المخدرات لمرشحين عن دائرة أبو تشت ودائرة نجع حمادى ودائرة فرشوط ودائرة نقادة ودائرة قوص.

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مصر 365