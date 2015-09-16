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غرامة 5 آلاف جنيه لإلقاء مخلفات الخردة بالطريق العام غرب الإسكندرية

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قام حى غرب الإسكندرية برئاسة العميد محمد أبو شبانة وبحضور ناصر رشدى مأمور الضبطية القضائية بالحى بتحرير عدد 2 محضر إلقاء لمخلفات الخردة بالطريق العام وقطع الطريق والإضرار بالبيئة المحيطة والتأثير على صحة المواطنين، وذلك بقيمة 5000 جنيه لكل محضر وذلك بشارع السادات كرموز وتقاطع شارع السادات وشارع النيل بكرموز.

من جهه أخرى، قام العميد محمد أبو شبانة رئيس حى غرب بجولة ميدانية بنطاق الحى لمتابعة الأعمال التى تتم فى النصب التذكارى الخاص بمدخل حى غرب من شارع المكس وكذلك نفق النوبارية والمؤدى من شارع المكس حتى شارع المتراس ونجع العرب وشارع 218.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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