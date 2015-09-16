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ضبط 11 إثيوبيا فى قطار بالمنيا بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية

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ضبط 11 إثيوبيا فى قطار بالمنيا بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية ضبط 11 إثيوبيا فى قطار بالمنيا بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية
تمكنت شرطة النقل والمواصلات بالمنيا، من ضبط 11 إثيوبيًا يستقلون قطارًا متجهًا من أسوان إلى القاهرة، أثناء توقفه بمحطة سكة حديد مغاغة للعمل فى القاهرة.

تلقى اللواء حين سيف مدير أمن المنيا إخطارًا يفيد ضبط كل من عارف عبد المالك 25 سنة، وأدم محمد عمر 16 سنة، وإسكندر عبد القادر عثمان 28 سنة، وعمرو أريو بارجو 25 سنة، وعبد الشاع أبو بكر عبد الله 17 سنة، وجمال عبد الرحمن يويا 16 سنة، وأوبصع سوفيان موسى20 سنة، وسعيدة حسن عبد الله 20 سنة، وسعدية محمـد أدم 20 سنة، وأسمهان عبده فرح 20 سنة، وفايزة محمد عزب 25 سنة.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجدهم داخل القطار رقم 187 أسوان - القاهرة، وأثناء توقفه بمحطة سكك حديد مغاغة، وبصحبتهم كرار على حسين 33 سنة مصرى الجنسية عامل مقيم نجع ونس بأسوان، تبين أن 9 منهم يحملون جوازات سفر تحقيق هوية، واثنان دخلا البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق السودان، واستقلوا القطار من محطة أسوان فى طريقهم إلى القاهرة للبحث عن فرص عمل، تحرر محضر بالواقعة برقم 3/8 أحوال نقطة شرطة محطة سكك حديد مغاغة ، وتولت النيابة التحقيق.
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