الأمن العام يضبط 163 قطعة سلاح نارى و353 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجه قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تم ضبط 5 هاربين من السجون، 140 أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 29068 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 21 سيارة مُبلغ بسرقتها، ضبط 701 دراجة بخارية مخالفة .
وتمكنت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة، من ضبط 163 قطعة سلاح نارى من بينها إحدى القطع المستولى عليها من المواقع الشرطية، 298 قطعة سلاح أبيض، 353 قضية مخدرات، وتشكيلان عصابيان، 7 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.
كما تم ضبط 5 هاربين من السجون، 140 أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 29068 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 21 سيارة مُبلغ بسرقتها، ضبط 701 دراجة بخارية مخالفة .
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