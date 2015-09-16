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القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش و19 طلقة فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش و19 طلقة فى الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش و19 طلقة فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" محلى الصنع و19 طلقة من ذات العيار.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارًا من العميد أحمد الشافعى، رئيس المباحث الجنائية، بقيام العقيد محمد طلعت، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية، بالقبض على (ر.أ.ع)، 55 سنة، عاطل، مقيم المحسمة الجديدة دائرة مركز القصاصين، بحوزته سلاح نارى عبارة عن "بندقية خرطوش" محلى الصنع و19 طلقة من ذات العيار.

اعترف المتهم بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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