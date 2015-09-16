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الكوارع مفيدة مفيش كلام.. بس ابعد عن الدهون اللى فى العضمة عشان صحتك

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الكوارع مفيدة مفيش كلام.. بس ابعد عن الدهون اللى فى العضمة عشان صحتك الكوارع مفيدة مفيش كلام.. بس ابعد عن الدهون اللى فى العضمة عشان صحتك
الكوارع من أهم الأطعمة التى يتناولها المصريون أثناء عيد الأضحى المبارك، وهناك العديد من الشائعات حولها، فنجد من ينصح بتناولها، وهناك من يؤكد أضرارها، فما حقيقة هذه الفوائد أو الأضرار؟

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، أن الكوارع هى أرجل الحيوان، وتحتوى على مادة جيلاتينة تحيطها من الخارج، ومادة دهنية داخل العظم.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الكوارع تعد من أكثر الأطعمة المفيدة للإنسان حيث إنها تفيد الأشخاص المصابين بالانزلاق الغضروفى، وخشونة الركبة والرقبة، فتناول المادة الجيلاتنية حول عظام الكوارع، يساعد على بناء الغضاريف، والتخلص من الانزلاق الغضروفى، كما أن تناول المرقة يساهم فى تقوية العظام والحد من الإصابة بهشاشة العظام، وتقوى الجهاز المناعى للجسم.

ويؤكد استشارى السمنة والنحافة د. محمد، أن تناول المتواجدة داخل العظام الخاصة بالكوارع خطر على الصحة، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون الضارة للجسم، حيث تساعد على ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وتزيد من فرص الإصابة بالعسر الهضمى، ولذلك ينصح بعدم تناولها وخاصة للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب.

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مصر 365

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