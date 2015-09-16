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فيديو – لاعب لخويا يحاول الاعتداء على جمهور الهلال بعد خروجه من دوري الأبطال

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فيديو – لاعب لخويا يحاول الاعتداء على جمهور الهلال بعد خروجه من دوري الأبطال فيديو – لاعب لخويا يحاول الاعتداء على جمهور الهلال بعد خروجه من دوري الأبطال

حاول تشيكو فلوريس الإسباني لاعب نادي لخويا القطري الاعتداء على أحد جماهير فريق الهلال السعودي عقب انتهاء مباراة الفريقين في إياب دور الـ8 لدوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال لنصف النهائي عقب انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 في الدوحة بعدما فاز على ملعبه ذهابا 4-1.

وسجل فلوريس هدف فريقه الثاني الذي لم يكن كافيا لإقصاء الفريق السعودي الذي ينتظر الفائز من الأهلي الإماراتي ونفط طهران الإيراني في الدور قبل النهائي.

وعقب انتهاء المباراة حاول فلوريس تسلق المدرجات القريبة من النفق المؤدي إلى غرف اللاعبين للاعتداء على أحد مشجعي نادي الهلال السعودي.

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فيديو اليوم السابع

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