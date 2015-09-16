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استبعاد 12 مرشحًا من انتخابات النواب بالمنيا

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استبعاد 12 مرشحًا من انتخابات النواب بالمنيا استبعاد 12 مرشحًا من انتخابات النواب بالمنيا
قال المستشار عبد الحميد كامل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالمنيا، إن اللجنة انتهت من فحص ملفات المرشحين المتقدمين على النظام الفردى فى دوائر المحافظة التسع، وتم استبعاد 12 مرشحاً بسبب تخلف بعضهم عن أداء الخدمة العسكرية، والبعض الآخر لعدم ورود التقارير الطبية الخاصة بهم، دون أن يذكر أسماء المستبعدين لحين الانتهاء من فحص الطعون والتظلمات المقدمة إلى اللجنة العامة ليصل بذلك إجمالى عدد المرشحين إلى 254 مرشحا على مستوى المحافظة.

وأشار رئيس اللجنة، فى تصريحات له، إلى أنه تم تعليق أسماء المرشحين والرموز الانتخابية الخاصة بكل مرشح، بلوحة إعلانات المحكمة.


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