391 مرشحا فى الانتخابات بالإسكندرية واستبعاد قائمتين و23 مرشحا

قال المستشار عبد الله الخولى، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، إن عدد المرشحين النهائى بلغ 391 مرشحا، من أصل 414 قدموا أوراقهم إلى اللجنة بـ10 لجان عامة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف الخولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استبعدت قائمتين من أصل 6 قوائم، وذلك لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى استبعاد 23 مرشحا من الانتخابات لأسباب مختلفة، من بينها الكشوف الطبية، أو لعدم استيفائهم الأوراق اللازمة.
>- أسماء 61 مرشحا تم قبول أوراقهم للانتخابات بثلاث دوائر بالبحر الأحمر
>
- أسماء مرشحى دائرة "قويسنا- بركة السبع" بالمنوفية
>
- ننشر أسماء مرشحى البرلمان بدائرة مركز شبين الكوم
>
- استبعاد 37 من راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة
>
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