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391 مرشحا فى الانتخابات بالإسكندرية واستبعاد قائمتين و23 مرشحا

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391 مرشحا فى الانتخابات بالإسكندرية واستبعاد قائمتين و23 مرشحا 391 مرشحا فى الانتخابات بالإسكندرية واستبعاد قائمتين و23 مرشحا
قال المستشار عبد الله الخولى، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، إن عدد المرشحين النهائى بلغ 391 مرشحا، من أصل 414 قدموا أوراقهم إلى اللجنة بـ10 لجان عامة.

وأضاف الخولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استبعدت قائمتين من أصل 6 قوائم، وذلك لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى استبعاد 23 مرشحا من الانتخابات لأسباب مختلفة، من بينها الكشوف الطبية، أو لعدم استيفائهم الأوراق اللازمة.


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