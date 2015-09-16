لجنة انتخابات الأقصر تقبل أوراق 89 مرشحًا بـ5 دوائر

صرح المستشار فواز إبراهيم، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الأقصر، بأنه تم الانتهاء من أعمال تسلم أوراق المرشحين، وتم فحص تلك الطلبات ووصلت القائمة النهائية 89 مرشحًا بالنظام الفردى، وذلك عقب استبعاد 3 مرشحين ثبت تعاطى المواد المخدرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>(أحمد مصطفى أبو الحمد محمود مستقل رمز منطاد - عبد الناصر محمد حفنى مستقل رمز الأسد - وائل نصر الدين أحمد مستقل رمز تمساح - كمال سيد حامد محمد مستقل رمز السفينة - جمال محمد أحمد إسماعيل مستقل رمز الكاميرا - مصطفى عديس صالح محمود حزب السلام الديمقراطى رمز السيارة - بدوى على المصرى عبد الغنى مستقل ساعة يد - صلاح محمد هاشم الطاهر حزب الصرح المصرى الحر رمز الصقر - أشرف شكير عازر مليك حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رمز غصن الزيتون - جمال محمد عطا محمد مستقل رمز طائرة هليكوبتر - حسين عبد الغنى حامد أحمد مستقل رمز الكف - محمد عبد الحميد عز الدين مستقل رمز شمعة – عبد الصادق أمين عبد الصادق حزب الشعب الجمهورى رمز الصاروخ - محمود محمد لبيب محمد مستقل رمز الأتوبيس - عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن حزب المصريين الأحرار رمز العين - أحمد يوسف أحمد إدريس حزب المصريين الأحرار رمز كرة القدم - محمود يوسف إبراهيم محمد مستقل سيارة إسعاف - جلال على أحمد ودنان مستقل رمز مسلة - عبد اللطيف عبد المجيد محمود مستقل رمز دراجة نارية - أحمد عباس راغب محمد حزب الوفد رمز النخلة - عدنان مختار عثمان محمد مستقل رمز المنزل - على طايع محمدين حسن حزب المؤتمر رمز مركب شراعى).
>(محمود محمد إبراهيم أبو زيد حزب المصريين الأحرار رمز الطائرة - عبد الناصر شمس الدين سعيد مستقل رمز التمساح - الطيرى حسن عبده حسن حزب مستقبل وطن رمز القلم - سمير يونس أحمد يوسف مستقل رمز الأسد - عبد السلام أبو الحجاج على حزب مصر بلدى رمز العقرب - علاء الدين راشد أحمد مستقل رمز الكف - أحمد حسين خليل أحمد مستقل رمز الحصان - رجب إبراهيم على محمود مستقل رمز المروحة - الضوى أحمد الضوى عديسى مستقل رمز الأتوبيس - أحمد محمد إبراهيم أحمد حزب الشعب الجمهورى رمز الصاروخ - حسانى أحمد بلال بدرى مستقل رمز الصقر - عمر عبد الله على حسن حزب الوفد رمز النخلة - محمد سيد أحمد عطا حسن حزب التجمع الوطنى التقدمى رمز المفتاح - عبد النبى حسن رشيدى أحمد مستقل رمز عنقود عنب - بدوى محمد حسنى محمد مستقل رمز دراجة نارية - عبد الفراج محمد على زيدان مستقل رمز المدفع - حشمت فكرى عبيد الله جاد مستقل رمز ثمرة موز - عادل محمد حرز الله محمد مستقل رمز بندقية صيد - حشمت عبد النعيم محمود مدنى حراس الثورة غصن الزيتون).
>(عبد الرؤوف أحمد عبد الغفار مستقل رمز الكف - خالد عبد المنعم فراج مجاهد حزب المصريين الأحرار رمز الطائرة - عبد الرازق محمد عبد المنعم حزب المؤتمر رمز المركب شراعى - محمد أبو الغيط محمد عبدالجليل حزب حماة الوطن رمز التمساح - عباس بهى الدين عباس حزين حزب الوفد رمز النخلة - الشاذلى الدسوقس حسنين محمد مستقل رمز الحصان - عبد الهادى الصادق حسن محمد مستقل رمز عنقود العنب - أشرف محمد أبو العباس مستقل رمز الشمعة - عبد المتعال عبدالله هميمى مستقل رمز ساعة يد - إبراهيم صبرى محمد عبداللطيف مستقل رمز المدفع - مصطفى أحمد سليم صالح حزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى رمز القطار - يوسف طه عبد الرحمن أحمد حزب الصرح المصرى الحر رمز التليفون محمول - أحمد عبد الغنى صابر سليم مستقل رمز السفينة - على محمد صبرى أمين حزب العربى للعدل والمساواة رمز بندقية صيد - عيد صالح محمود حسين حزب النور رمز الفانوس - رجب محمد متولى محمد مستقل رمز الغزال - عبدالغنى عبدالعاطى طه حسانين حزب الثورة رمز الديك - حسن محمد الطاهر إبراهيم حزب الحركة الوطنية المصرية رمز المروحة – عبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم حزب مستقبل وطن رمز القلم - وائل زكريا محمد الأمير إبراهيم حزب المصريين الأحرار رمز غصن الزيتون).
>(محمد فتحى أحمد عبد القادر مستقل رمز ساعة يد - منتصر أمين سليم أحمد مستقل رمز أسد - أحمد النوبى يوسف أحمد اللاكز مستقل رمز التمساح - سيد فوزى سينين محمد مستقل رمز الكف - ممدوح عبد الجواد أبو المجد حزب النور رمز الفانوس - محسوب جعفر أحمد حسن مستقل رمز الصقر - محمود عبدالوهاب يوسف محمد حزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى رمز القطار - عمار عبدالرازق محمد عمار حزب مستقبل وطن رمز الكتاب - حمدى متولى رشوان أحمد مستقل رمز السهم - عبد الرحمن أحمد أمين مكى مستقل رمز الجرس - محمد بهجت أحمد محمد – المصريين الأحرار – رمز العين - مرعى النوبى محمد مكى حزب الصرح المصرى الحر رمز غصن الزيتون - أحمد حسن عطيت الله فرشوطى حزب الشعب الجمهورى رمز الصاروخ).
>(محمد عباس سلامة إسماعيل حزب مستقبل وطن رمز كتاب - علاء الدين محمد محمد الغزالى مستقل رمز تليفون محمول - حسن عبد المالك حسن أحمد حزب مصر بلدى رمز أتوبيس - محمد عبد العليم حسين محمد مستقل رمز تمساح - محمد محمود ياسن أبو السعود حزب المصريين الأحرار رمز طائرة - خالد جلال عرابى مستقل رمز عنقود العنب - جامع مختار عبد الصادق محمد حزب مصر الحديثة رمز كف - إمام محمد سلامة الحباشى حزب الوفد رمز نخلة - محمد أحمد حامد جادل مستقل رمز ساعة يد - الطيب مصطفى محمود على حزب المصرى رمز صقر - شعبان هريدى بكير على مستقل رمز مدفع - إيهاب حسن أحمد عبدالله مستقل رمز نجفة - أحمد حمزة خليفة محمد حزب الشعب الجمهورى رمز حصان - محمد محمد محمود أحمد الطيب حزب السلام الديمقراطى رمز بندقية صيد - إبراهيم صابر اسماعيل مستقل رمز ديك).
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وفيما يلى أسماء المرشحين عن كل دائرة من دوائر الأقصر:-
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أولاً: - دائرة بندر الأقصر ترشح عنها 22 مرشحًا وهم كل من:-
>(أحمد مصطفى أبو الحمد محمود مستقل رمز منطاد - عبد الناصر محمد حفنى مستقل رمز الأسد - وائل نصر الدين أحمد مستقل رمز تمساح - كمال سيد حامد محمد مستقل رمز السفينة - جمال محمد أحمد إسماعيل مستقل رمز الكاميرا - مصطفى عديس صالح محمود حزب السلام الديمقراطى رمز السيارة - بدوى على المصرى عبد الغنى مستقل ساعة يد - صلاح محمد هاشم الطاهر حزب الصرح المصرى الحر رمز الصقر - أشرف شكير عازر مليك حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رمز غصن الزيتون - جمال محمد عطا محمد مستقل رمز طائرة هليكوبتر - حسين عبد الغنى حامد أحمد مستقل رمز الكف - محمد عبد الحميد عز الدين مستقل رمز شمعة – عبد الصادق أمين عبد الصادق حزب الشعب الجمهورى رمز الصاروخ - محمود محمد لبيب محمد مستقل رمز الأتوبيس - عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن حزب المصريين الأحرار رمز العين - أحمد يوسف أحمد إدريس حزب المصريين الأحرار رمز كرة القدم - محمود يوسف إبراهيم محمد مستقل سيارة إسعاف - جلال على أحمد ودنان مستقل رمز مسلة - عبد اللطيف عبد المجيد محمود مستقل رمز دراجة نارية - أحمد عباس راغب محمد حزب الوفد رمز النخلة - عدنان مختار عثمان محمد مستقل رمز المنزل - على طايع محمدين حسن حزب المؤتمر رمز مركب شراعى).
ثانيًا:- دائرة مركز الأقصر وترشح عنها 19 مرشحًا وهم كل من:-
>(محمود محمد إبراهيم أبو زيد حزب المصريين الأحرار رمز الطائرة - عبد الناصر شمس الدين سعيد مستقل رمز التمساح - الطيرى حسن عبده حسن حزب مستقبل وطن رمز القلم - سمير يونس أحمد يوسف مستقل رمز الأسد - عبد السلام أبو الحجاج على حزب مصر بلدى رمز العقرب - علاء الدين راشد أحمد مستقل رمز الكف - أحمد حسين خليل أحمد مستقل رمز الحصان - رجب إبراهيم على محمود مستقل رمز المروحة - الضوى أحمد الضوى عديسى مستقل رمز الأتوبيس - أحمد محمد إبراهيم أحمد حزب الشعب الجمهورى رمز الصاروخ - حسانى أحمد بلال بدرى مستقل رمز الصقر - عمر عبد الله على حسن حزب الوفد رمز النخلة - محمد سيد أحمد عطا حسن حزب التجمع الوطنى التقدمى رمز المفتاح - عبد النبى حسن رشيدى أحمد مستقل رمز عنقود عنب - بدوى محمد حسنى محمد مستقل رمز دراجة نارية - عبد الفراج محمد على زيدان مستقل رمز المدفع - حشمت فكرى عبيد الله جاد مستقل رمز ثمرة موز - عادل محمد حرز الله محمد مستقل رمز بندقية صيد - حشمت عبد النعيم محمود مدنى حراس الثورة غصن الزيتون).
ثالثًا:- مركز إسنا وترشح عنها 20 مرشحًا وهم كل من:-
>(عبد الرؤوف أحمد عبد الغفار مستقل رمز الكف - خالد عبد المنعم فراج مجاهد حزب المصريين الأحرار رمز الطائرة - عبد الرازق محمد عبد المنعم حزب المؤتمر رمز المركب شراعى - محمد أبو الغيط محمد عبدالجليل حزب حماة الوطن رمز التمساح - عباس بهى الدين عباس حزين حزب الوفد رمز النخلة - الشاذلى الدسوقس حسنين محمد مستقل رمز الحصان - عبد الهادى الصادق حسن محمد مستقل رمز عنقود العنب - أشرف محمد أبو العباس مستقل رمز الشمعة - عبد المتعال عبدالله هميمى مستقل رمز ساعة يد - إبراهيم صبرى محمد عبداللطيف مستقل رمز المدفع - مصطفى أحمد سليم صالح حزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى رمز القطار - يوسف طه عبد الرحمن أحمد حزب الصرح المصرى الحر رمز التليفون محمول - أحمد عبد الغنى صابر سليم مستقل رمز السفينة - على محمد صبرى أمين حزب العربى للعدل والمساواة رمز بندقية صيد - عيد صالح محمود حسين حزب النور رمز الفانوس - رجب محمد متولى محمد مستقل رمز الغزال - عبدالغنى عبدالعاطى طه حسانين حزب الثورة رمز الديك - حسن محمد الطاهر إبراهيم حزب الحركة الوطنية المصرية رمز المروحة – عبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم حزب مستقبل وطن رمز القلم - وائل زكريا محمد الأمير إبراهيم حزب المصريين الأحرار رمز غصن الزيتون).
رابعاً:- دائرة أرمنت وترشح عنها 13 مرشحًا وهم كل من:-
>(محمد فتحى أحمد عبد القادر مستقل رمز ساعة يد - منتصر أمين سليم أحمد مستقل رمز أسد - أحمد النوبى يوسف أحمد اللاكز مستقل رمز التمساح - سيد فوزى سينين محمد مستقل رمز الكف - ممدوح عبد الجواد أبو المجد حزب النور رمز الفانوس - محسوب جعفر أحمد حسن مستقل رمز الصقر - محمود عبدالوهاب يوسف محمد حزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى رمز القطار - عمار عبدالرازق محمد عمار حزب مستقبل وطن رمز الكتاب - حمدى متولى رشوان أحمد مستقل رمز السهم - عبد الرحمن أحمد أمين مكى مستقل رمز الجرس - محمد بهجت أحمد محمد – المصريين الأحرار – رمز العين - مرعى النوبى محمد مكى حزب الصرح المصرى الحر رمز غصن الزيتون - أحمد حسن عطيت الله فرشوطى حزب الشعب الجمهورى رمز الصاروخ).
خامسًا:- مركز القرنة وترشح عنه 15 مرشحًا وهم كل من:-
>(محمد عباس سلامة إسماعيل حزب مستقبل وطن رمز كتاب - علاء الدين محمد محمد الغزالى مستقل رمز تليفون محمول - حسن عبد المالك حسن أحمد حزب مصر بلدى رمز أتوبيس - محمد عبد العليم حسين محمد مستقل رمز تمساح - محمد محمود ياسن أبو السعود حزب المصريين الأحرار رمز طائرة - خالد جلال عرابى مستقل رمز عنقود العنب - جامع مختار عبد الصادق محمد حزب مصر الحديثة رمز كف - إمام محمد سلامة الحباشى حزب الوفد رمز نخلة - محمد أحمد حامد جادل مستقل رمز ساعة يد - الطيب مصطفى محمود على حزب المصرى رمز صقر - شعبان هريدى بكير على مستقل رمز مدفع - إيهاب حسن أحمد عبدالله مستقل رمز نجفة - أحمد حمزة خليفة محمد حزب الشعب الجمهورى رمز حصان - محمد محمد محمود أحمد الطيب حزب السلام الديمقراطى رمز بندقية صيد - إبراهيم صابر اسماعيل مستقل رمز ديك).
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>- أسماء 61 مرشحا تم قبول أوراقهم للانتخابات بثلاث دوائر بالبحر الأحمر
>
- أسماء مرشحى دائرة "قويسنا- بركة السبع" بالمنوفية
>
- ننشر أسماء مرشحى البرلمان بدائرة مركز شبين الكوم
>
- استبعاد 37 من راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة
>