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وصول وفد من الأمم المتحدة لأعمال الإغاثة لعدن للقاء خالد بحاح

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وصول وفد من الأمم المتحدة لأعمال الإغاثة لعدن للقاء خالد بحاح وصول وفد من الأمم المتحدة لأعمال الإغاثة لعدن للقاء خالد بحاح
وصل منذ قليل، وفد من الأمم المتحدة، برئاسة المنسق العام لأعمال الإغاثة، إلى مدينة عدن، للقاء رئيس الوزراء اليمنى خالد بحاح، وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم الأربعاء.

جدير بالذكر وصول نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء خالد بحاح، وعدد من وزراء حكومته، إلى مدينة عدن، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وكان بحاح وسبعة من أعضاء حكومته غادروا الرياض فجر اليوم بشكل مفاجئ إلى مدينة عدن لاستئناف أعمال من الداخل اليمنى بعد خمسة أشهر على وجودها فى العاصمة الرياض.

ويأتى هذا التطور عقب لقاء عقده الرئيس عبد ربه منصور هادى أمس فى الرياض مع قيادة المقاومة الشعبية فى عدن.

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