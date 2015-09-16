عودة الهدوء لساحة الشهداء فى قلب بيروت بعد تطويق الأمن اللبنانى للمحتجين

عاد الهدوء إلى ساحة الشهداء بقلب العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن طوقت القوى الأمنية المعتصمين أمام مبنى جريدة النهار، وأبعدتهم عن الحواجز التى وضعتها أمام المبنى.

وكانت المنطقة قد شهدت اشتباكات بالأيدى بين المحتجين والأمن الذى أوقف عددا منهم.. فى ظل سعى قوى الأمن لتأمين المنطقة لضمان عقد الجلسة الثانية للحوار الوطنى اللبنانى الذى يعقد اليوم فى مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه برى.

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