أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عودة الهدوء لساحة الشهداء فى قلب بيروت بعد تطويق الأمن اللبنانى للمحتجين

Google+ Print
عودة الهدوء لساحة الشهداء فى قلب بيروت بعد تطويق الأمن اللبنانى للمحتجين عودة الهدوء لساحة الشهداء فى قلب بيروت بعد تطويق الأمن اللبنانى للمحتجين
عاد الهدوء إلى ساحة الشهداء بقلب العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن طوقت القوى الأمنية المعتصمين أمام مبنى جريدة النهار، وأبعدتهم عن الحواجز التى وضعتها أمام المبنى.

وكانت المنطقة قد شهدت اشتباكات بالأيدى بين المحتجين والأمن الذى أوقف عددا منهم.. فى ظل سعى قوى الأمن لتأمين المنطقة لضمان عقد الجلسة الثانية للحوار الوطنى اللبنانى الذى يعقد اليوم فى مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه برى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365