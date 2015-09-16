قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل طفلا فلسطينيا فى القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى طفلاً من قرية الطور فى القدس المحتلة أثناء تواجده فى مركز القرية، قبل أن تقتاده إلى مركز شرطة "البريد بالمدينة.

وفى سياق متصل، أفادت مصادر باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان فى عدة قرى وبلدات مقدسية منها العيسوية، والطور، والصوانة، وواد الجوز، ورأس العامود فى سلوان، ومخيم شعفاط وعناتا بالقدس، فضلا عن مواجهات فى مخيم قلنديا والرام شمال المدينة المقدسة تنديدا بالعدوان على المسجد الأقصى.

وفى الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدة بلدات فى محافظة الخليل واعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين وفتشت منازل ذويهم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت المواطن حازم أكرم عوض (20 عاما)، كما داهمت مخيم العروب شمالا واعتقلت محمد عبد الفتاح جوابرة (19 عاما)، وقرية شيوخ العروب واعتقلت مصعب زهير حلايقة (24 عاما) وفتشت عدة منازل فيها وعبثت فى محتوياتها، كما داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا، وقرية الكوم، وعدة أحياء فى مدينة الخليل.

>