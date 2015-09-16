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اسرائيل تعيد وضع الفلسطينى محمد علان قيد الاعتقال الادارى

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اسرائيل تعيد وضع الفلسطينى محمد علان قيد الاعتقال الادارى اسرائيل تعيد وضع الفلسطينى محمد علان قيد الاعتقال الادارى
اعادت اسرائيل الاربعاء وضع المحامي الفلسطيني محمد علان الذي خاض اضرابا عن الطعام لشهرين احتجاجا على اعتقاله بدون محاكمة، قيد الاعتقال الاداري في مستشفى يتلقى فيه العلاج جنوب اسرائيل، بحسب ما اعلنت الشرطة الاسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري في بيان "مع التحسن الملحوظ الذي طرأ على حالته (لمحمد علان) مؤخرا، تم اعتقاله للمرة الثانية حتى قضاء محكومية الاعتقال الاداري الاصلي حتى 4 نوفمبر المقبل".
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