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اليونسكو تحذر: المواقع الأثرية فى سوريا تنهب على نطاق واسع

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اليونسكو تحذر: المواقع الأثرية فى سوريا تنهب على نطاق واسع اليونسكو تحذر: المواقع الأثرية فى سوريا تنهب على نطاق واسع
حذرت ايرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) الاربعاء من ان تنظيم داعش يقوم بعمليات نهب واسعة النطاق للآثار في سوريا مؤكدة ضرورة مكافحة تهريب قطع فنية تستخدم في تمويل الجهاديين.

وقالت بوكوفا خلال مؤتمر في هذا الشأن في صوفيا ان صورا بالأقمار الاصطناعية اظهرت تدفق قطع اثرية الى اسواق غير شرعية بما يدل على "نهب واسع النطاق" عبر القيام "بعمليات حفر غير مشروعة" مؤكدة ان مكافحة تهريب هذه القطع أصبح أهم أولوية لليونسكو.
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