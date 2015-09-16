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أناقة و رقي في تصاميم أوسكار دي لارينتا في أسبوع الموضة

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أناقة و رقي في تصاميم أوسكار دي لارينتا في أسبوع الموضة أناقة و رقي في تصاميم أوسكار دي لارينتا في أسبوع الموضة

الأربعاء 16-09-2015 08:15

 

عرضت ليلة البارحة تصاميم بيتر كوبينغ لدار أوسكار دي لارينتا Oscar de la Renta وقد قدم فيها مجموعة متميزة من الأزياء والإكسسوارات المستوحاة من الثقافة الأسبانية بطريقة راقية وأنيقة . فبدءًا بالفساتين القصيرة الناعمة التي افتتحت العرض بتصاميم حمراء مستوحاة من زي الماتادور الأسباني وغيرها مما زيّن بالورود الربيعية التي أضافت لمسةً أنثويةً لها، بالإضافة للفساتين الأنيقة التي زادت انتعاشتها بألوان الصيف الزاهية. وانتهاءً بفساتين السهرات التي لطالما كانت أجمل ما تقدمه دار أوسكار دي لارينتا، حيث ظهرت العديد من التصاميم العصرية الجميلة بتفصيلة أنيقة كالكشكشات الأنثوية، الورود البارزة والدانتيل الأسود الذي أضفى لمسةً دراميةً للتصاميم المعروضة . 

ولم يقتصر العرض على الأزياء المميزة فقد قدم عرض أوسكار دي لارينتا لربيع وصيف 2016  العديد من الإكسسوارات الجذابة مثل الأقراط الطويلة اللافتة والأحذية الأنيقة بالكعب العالي، وقد لفتنا حذاء الإسبادريل المريح الذي زين بعض الإطلالات الأنيقة . 

 

شاهدي معنا كيف كانت تصاميم Oscar de la Renta للصيف المقبل وشاركينا برأيك. 

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سيدتي