استوحي من عارضتك المفضلة أزياء كاجوال لإطلالتك

الرياض - خلود أحمد

لا تمانع عارضات الأزياء من ارتداء الأزياء البسيطة والأحذية المريحة في الإطلالات اليومية، فظهرت الأحذية الرياضية في إطلالة العارضة ميراندا كير بتنسيق أنثوي ناعم، ونسقت جيجي حديد حذاءها الرياضي ذا اللون الأخضر مع إطلالة بيضاء مريحة، أما العارضة مارلي كلوس فاختارت صندلًا عصريًّا جميل لتزين به إطلالتها في إحدى الحفلات النهارية فكانت إطلالتها بسيطةً وناعمةً.

وقد جذبتنا التنسيقات الأنثوية البسيطة التي تزين الإطلالات اليومية لعارضات الأزياء، حيث وقع اختيار العارضة البريطانية الشهيرة ناعومي كامبل على فستان أبيض ناعم زينته بإكسسوارات لافتة للنظر، أما كيندال جينر فكانت أيقونة من أيقونات Street Style في الفترة الأخيرة إذ احترفت تنسيق الإطلالات الأنيقة .

وعلى الرغم من أننا لم نركز في الصور على فساتين السهرات إلا أننا لاحظنا اختيارات رائعة وجريئة لإطلالات العارضات على السجادة الحمراء، منها إطلالة كارا ديليفين في حفل VMAs الأخير بفستان ناعم مغطى بالنجوم البراقة، وإطلالتها مع العارضة كارلي كلوس في حفل إطلاق فيلمها الجديد .

شاهدي معنا إطلالات عارضات الأزياء، واستوحي منهن ما يناسب إطلالتك اليومية في العيد.