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الصحة : 18 حالة دخلت مستشفيات السعودية من الحجاج المصريين

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الصحة : 18 حالة دخلت مستشفيات السعودية من الحجاج المصريين الصحة : 18 حالة دخلت مستشفيات السعودية من الحجاج المصريين

وزارة الصحة

قال الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحج، إنه حتى الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء ١٥-٩-٢٠١٥ لا يوجد أية أمراض وبائية  بين الحجاج  المصريين في الاراضي المقدسة، لافتا إلى أن عدد الحالات التي  ترددت على العيادات الخارجية  التابعة للبعثة الطبية بلغت ١٩٣٨١ حالة حتي الآن ,منهم ١٧٦٥٦ حالة بمكة المكرمة، ١٠٤٧   حالة بالمدينة المنورة  ٦٧٨ حالة بمدينة جدة.

وأشار الي أن عدد الحالات التي تم دخولها إلى المستشفيات هم ٤٧ حالة ، مازال يخضع ١٨ حالة منها للعلاج بينما خرجت  ٢٩ حالات  بعد تحسنها  و ٣٤  حالة خضعت لجلسات  الغسيل كلوي ، وجاري المتابعة.

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