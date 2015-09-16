حسين ياسين يتحدث لـ في الجول: عن علاقة صلاح بلاعبي روما قبل موقعة برشلونة

أحد أشهر المراسلين والصحفيين العرب في عالم الكالتشيو حسين ياسين يتحدث لـFilGoal.com يوم مواجهة روما لأقوى أندية العالم برشلونة.

روما يعود لأوروبا ويصطدم ببرشلونة في ملعب الأوليمبيكو مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بسباق الأبطال.

ويقود روما نجما مصريا هو محمد صلاح الذي يخوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب الأوروبية بعدما صال وجال مع بازل ولعب مع تشيلسي وصنع اسمه في عالم الكالتشيو مع فيورنتينا.

حسين ياسين كان موجودا حول صلاح طوال فترة نجاحه في إيطاليا، ومعه في روما منذ انضم لذئاب فرانشيسكو توتي.

فماذا يرى حسين ياسين عن صلاح؟

يرد لـFilGoal.com "بداية محمد صلاح شخص يسهل أن تحبه، هذا سهل مهمته في الدخول بين لاعبي روما".

وأكد "أستطيع أن أؤكد أن علاقة صلاح بكل لاعبي روما أكثر من ممتازة. وأنا أتعجب كثيرا من تقارير تلمح لعكس ولغير ذلك".

وأضاف "الجمهور في روما يحب صلاح جدا مع كل مباراة. ورودي جارسيا بات يعتبره من مفاتيح اللعب الأساسية في الفريق".

وأكمل "أستطيع أن أؤكد أيضا أن صلاح يلعب وهو مرتاح نفسيا جدا في الملعب وسط رفاقه ومع مدربه".

وعن نصيحة حسين ياسين لصلاح قبل المباراة أمام برشلونة؟ أجاب "أن يلعب الكرة السهلة وفقط".

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