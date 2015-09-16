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"ما تتخلبطش بينهم".. اعرف الفرق بين الأكياس الدهنية والتكيسات الدهنية

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"ما تتخلبطش بينهم".. اعرف الفرق بين الأكياس الدهنية والتكيسات الدهنية "ما تتخلبطش بينهم".. اعرف الفرق بين الأكياس الدهنية والتكيسات الدهنية
الأكياس الدهنية والتكيسات الدهنية كلاهما من الأعراض التى تظهر علاماتها على البشرة، وغالبا ما يعتقد البعض أن الأكياس والتكيسات الدهنية مسمى لعرض واحد.

أكد أستاذ الجراحة العامة والتجميل الدكتور إبراهيم كامل عيادة وجود فارق كبير بين كلا العرضين.

الكيس الدهنى مجموعة من الحويصيلات الدهنية


>فى البداية أوضح "إبراهيم" أن الأكياس الدهنية هى مجموعة من الحويصلات الدهنية، ملتصقة ببعضها البعض داخل كيس واحد يسمى الكيس الدهنى، وعلاج الكيس الدهنى غالبا ما يعتمد على الوسائل الجراحية، التى تقوم بشق الجلد وتفريغ الحويصلات المتكونة داخل الكيس الدهنى مع استئصاله بشكل جذرى.

وأضاف "ويتميز الكيس الدهنى كونه مرضًا غير منتشر ولا يظهر منه أكثر من كيس إلى كيسين، وعلى فترات متباعدة، كما أن فرص تكرارا الإصابة به ضعيفة للغاية مقارنة بالتكيسات الدهنية".

التكيسات الدهنية أكثر انتشارا وأصغر حجما


>واستكمل "إبراهيم" أما بالنسبة للتكيسات الدهنية فهى تبعا لرأى عيادة، عرض يزداد فرص الإصابة به لدى أصحاب البشرة الدهنية، وهى أكثر انتشارا وأصغر حجما من الأكياس الدهنية، موضحا أنها تظهر فى مناطق معينة من الجسم كالظهر والبطن، وطرق علاجها تعتمد أكثر على الوسائل الدوائية كتناول مشتقات فيتامين "أ" الذى يحد من الإفرازات الدهنية بالبشرة .

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