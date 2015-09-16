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عاوز تخلى جهازك المناعى "بمب" والتركيز عالى تناول "الجينسنج" يوميا

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عاوز تخلى جهازك المناعى "بمب" والتركيز عالى تناول "الجينسنج" يوميا عاوز تخلى جهازك المناعى "بمب" والتركيز عالى تناول "الجينسنج" يوميا
طلب المسئولون فى منظمة الصحة العالمية باستهلاك نبات "الجينسنج" أو ما يعرف باسم "ألهى العشب" أو "جذر الحياة" يوميا، حيث إنه يقوى الجهاز المناعى ويحارب الإرهاق وداء السكر من النوع الثانى ويحسن التركيز والذاكرة ويحافظ على صحة كبار السن، وهو يرفع من قوه الجسم وحيويته.

وظهر هذا النبات الآسيوى الذى يوجد فى الطب الصينى، فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
>والأجزاء المستخدمة فى هذا النبات أساسا الجذور والبذور والأوراق والسيقان، وهو يزرع اليوم فى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وبولندا وهو يعمل أيضا على تحفيز الشهية ويخفف الانتفاخ والغازات وعلاج السعال ونزلات البرد والشعب الهوائية.

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