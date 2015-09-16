للرجال.. التهابات الكبد الفيروسية تؤثر سلبا على هرمونات الذكورة

الإصابة بفيروسات الكبد والتهاب أنسجته من الأمراض المنتشرة على مستوى العالم، وبالطبع فتلك الأمراض تؤدى إلى حدوث خلل فى عمل الكبد، وهو ما يؤثر بدورة على قيامه بالعديد من الوظائف الحيوية ومنها تنظيم وإفراز بعض هرمونات الجسم.

وعن الآثار الناتجة عن التهابات الكبد الفيروسية، قال استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، إن التهاب الكبد الفيروسى يؤثر بصورة مباشرة على انتظام عمل هرمونات الجسم، وأهمها الهرمونات المسئولة عن تكسير الدهون والسكريات المركبة وتحويلها إلى النوع البسيط الذى يسهل هضمه وامتصاصه وحرقه.

وأوضح "وهو ما يسهم فى رفع نسبة الدهون المخزنة بالجسم وخاصة تلك المحيطة بالكبد".

وأضاف "أنور" كما تؤدى فيروسات الكبد إلى الإصابة بأمراض خاصة لدى الرجال، نتيجة لتأثيرها على انتظام عمل هرمونات الذكورة بالجسم، وإضعاف نسبتها وهو ما يؤدى إلى ظهور بعض الأعراض الظاهرية على الرجل نتيجة لضعف نسبة هرمونات الذكورة لديه، كزيادة حجم الثدى وزيادة رقة الصوت وتركز الدهون بمناطق تتميز بالأنوثة إلى حد كبير.

كما تتأثر بالطبع الرغبة الجنسية لدى الرجال نتيجة لانخفاض هرمون الذكورة.