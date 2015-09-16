أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للرجال.. التهابات الكبد الفيروسية تؤثر سلبا على هرمونات الذكورة

Google+ Print
للرجال.. التهابات الكبد الفيروسية تؤثر سلبا على هرمونات الذكورة للرجال.. التهابات الكبد الفيروسية تؤثر سلبا على هرمونات الذكورة
الإصابة بفيروسات الكبد والتهاب أنسجته من الأمراض المنتشرة على مستوى العالم، وبالطبع فتلك الأمراض تؤدى إلى حدوث خلل فى عمل الكبد، وهو ما يؤثر بدورة على قيامه بالعديد من الوظائف الحيوية ومنها تنظيم وإفراز بعض هرمونات الجسم.

وعن الآثار الناتجة عن التهابات الكبد الفيروسية، قال استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، إن التهاب الكبد الفيروسى يؤثر بصورة مباشرة على انتظام عمل هرمونات الجسم، وأهمها الهرمونات المسئولة عن تكسير والسكريات المركبة وتحويلها إلى النوع البسيط الذى يسهل هضمه وامتصاصه وحرقه.

وأوضح "وهو ما يسهم فى رفع نسبة الدهون المخزنة بالجسم وخاصة تلك المحيطة بالكبد".

وأضاف "أنور" كما تؤدى فيروسات الكبد إلى الإصابة بأمراض خاصة لدى الرجال، نتيجة لتأثيرها على انتظام عمل هرمونات الذكورة بالجسم، وإضعاف نسبتها وهو ما يؤدى إلى ظهور بعض الأعراض الظاهرية على الرجل نتيجة لضعف نسبة هرمونات الذكورة لديه، كزيادة حجم الثدى وزيادة رقة الصوت وتركز الدهون بمناطق تتميز بالأنوثة إلى حد كبير.

كما تتأثر بالطبع الرغبة الجنسية لدى الرجال نتيجة لانخفاض هرمون الذكورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم