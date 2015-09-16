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تعرفى على المعدل الطبيعى لنمو الجنين من الشهر الأول للتاسع

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تعرفى على المعدل الطبيعى لنمو الجنين من الشهر الأول للتاسع تعرفى على المعدل الطبيعى لنمو الجنين من الشهر الأول للتاسع
فى فترة الحمل تمر المرأة بالعديد من التغيرات الجسمانية والنفسية أيضًا، كما أن جنينها يمر بتغيرات كثيرة فى النمو والحركة، والتى يرصدها لنا الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة موضحًا مراحل نمو الجنين من الأسابيع الأولى إلى الأسبوع الأربعين من الحمل.

الأسبوع السادس: غالبًا ما تكتشف المرأة حملها بداية من هذا الأسبوع أو الأسبوع الذى يليه فموعد الدورة الشهرية وتأخرها غالبًا ما يحدث فى تلك الأسابيع وهو الفترة التى يبدأ فيها الجنين ببعض الحركات البسيطة للغاية والتى غالبًا ما تنتج عن عضلة القلب.

بداية من الأسبوع العاشر: تبدأ حركة الجنين بالوضوح بصورة أكثر وتشمل أجزاء أكبر من جسده.

فى الفترة منذ بداية الحمل إلى الأسبوع الثانى عشر: تعد مرحلة لنمو الأعضاء والأطراف، وتكتمل جميعها عند نهاية هذا الأسبوع ومنذ تلك المرحلة ينحصر النمو فى اكتمال وظائف تلك الأعضاء، كعمل القنوات الهضمية وعمل الكلى وانتظام القلب وظائف الكبد.

منذ الأسبوع السادس عشر إلى نهاية الحمل: فى تلك المرحلة تبدأ الأم فى الشعور بحركة الجنين ولكن فى الحمل الأول قد تتأخر تلك المرحلة إلى الأسبوع العشرين من عمر الجنين.

من الأسبوع الثانى والثلاثين إلى الأسبوع الأربعين: تنتقل رأس الطفل إلى أسفل فى اتجاه عنق الرحم استعدادًا للولادة، وهو ما يعيق من حركة الجنين ويضعفها خاصة مع كبر حجمه وصغر المحيط الذى يحتويه.
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