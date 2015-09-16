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إطلاق مبادرة تحدي القراءة العربي

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إطلاق مبادرة تحدي القراءة العربي إطلاق مبادرة تحدي القراءة العربي

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة  تحدي القراءة العربي التي تعد الأكبر على مستوى الوطن العربي لتشجيع القراءة لدى طلاب المدارس.

وذكر سموه إن المبادرة  تهدف إلى قراءة 50 مليون كتاب كل عام دراسي عبر التزام مليون طالب عربي بقراءة خمسين عنوانا خلال سنتهم الدراسية،  حيث وضعنا نظاما تحفيزيا للطلاب والمشرفين والمدارس والأسر للمشاركة المبادرة.

وقال سموه إن تحدي القراءة العربي ستتجاوز مكافآته 3 مليون دولار إجمالا ومكافأة المدرسة الأولى الأكثر مشاركة ستكون مليون دولار، وإن العالم العربي يمر بأزمة قراءة والأرقام صادمة ونتائج ذلك التأخر المعرفي نراه كل يوم في التأخر الحضاري والفكري لمنطقتنا
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