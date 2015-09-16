القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة محاولة اغتيال أعضاء حزب النور بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة استهداف أعضاء حزب النور، أثناء تواجدهم بأحد المساجد بقرية كفر حكيم بكرداسة.

وكشفت تحريات العميد بهاء سالم مفتش فرقة شمال أكتوبر أن حملة أمنية استهدفت اختباء المتهم محمود.ح طالب بكلية تجارة، مقيم بقرية بنى مجدول خلال حملة أمنية، لاتهامه بالقيام بأعمال إرهابية.

ودلت التحريات أن المتهم خطط لتصفية 4 من أعضاء حزب النور، بمساعدة 3 آخرين جارٍ ضبطهم وقاموا بإطلاق عدة طلقات خرطوش وقنبلة داخل مسجد الشاهد بكفر حكيم مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقه بالجسم، واعترف المتهم بمحالولة حرق أحد المحلات التجارية التى يمتلكها عضو بحزب النور.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات، والتى قررت حبس المتهم 15 يوما على ذمة القضية.