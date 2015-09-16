أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة محاولة اغتيال أعضاء حزب النور بكرداسة

Google+ Print
القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة محاولة اغتيال أعضاء حزب النور بكرداسة القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة محاولة اغتيال أعضاء حزب النور بكرداسة
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة استهداف أعضاء حزب النور، أثناء تواجدهم بأحد المساجد بقرية كفر حكيم بكرداسة.

وكشفت تحريات العميد بهاء سالم مفتش فرقة شمال أكتوبر أن حملة أمنية استهدفت اختباء المتهم محمود.ح طالب بكلية تجارة، مقيم بقرية بنى مجدول خلال حملة أمنية، لاتهامه بالقيام بأعمال إرهابية.

ودلت التحريات أن المتهم خطط لتصفية 4 من أعضاء حزب النور، بمساعدة 3 آخرين جارٍ ضبطهم وقاموا بإطلاق عدة طلقات خرطوش وقنبلة داخل مسجد الشاهد بكفر حكيم مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقه بالجسم، واعترف المتهم بمحالولة حرق أحد المحلات التجارية التى يمتلكها عضو بحزب النور.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات، والتى قررت حبس المتهم 15 يوما على ذمة القضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365