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مدير التجنيد: تسهيل إجراءات تجنيد الطلبة الدارسين فى الخارج

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مدير التجنيد: تسهيل إجراءات تجنيد الطلبة الدارسين فى الخارج مدير التجنيد: تسهيل إجراءات تجنيد الطلبة الدارسين فى الخارج
أكد اللواء محيى الدين عبد العليم، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن هناك إجراءات لتيسير التجنيد على الطلبة الدارسين فى الخارج، من خلال اختصار الدورة المستندية لتأجيل تجنيدهم فى مدة لا تتجاوز 20 دقيقة، لتبسيط الإجراءات الخاصة بهم، بعد تقدم ولى الأمر بنموذج 2 جند معتمد ومختوم من الإدارة العامة للبعثات إلى مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة لاتخاذ إجراءات تأجيل تجنيد الطالب الدارس بالخارج بعد تحديد موقفه وإصدار قرار بذلك بدلا من توجه الدارس نفسه.

وأوضح "عبد العليم"، على هامش قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة، أنه بناءً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم ونشر موقع إلكترونى على الإنترنت يوضح الخدمات والتيسيرات التى تهم شباب التجنيد من جميع الفئات، والمقيمين فى الداخل أو الخارج.

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مصر 365

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