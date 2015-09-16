مصدر: نقل مدير بريد جنوب المنوفية بسبب فتح حساب لـ"أحمد عز"

أكد مصدر داخل الإدارة العامة لمنطقة بريد جنوب المنوفية، صدور قرار من رئيس هيئة البريد بنقل حمدى حسان مدير منطقة جنوب المنوفية، إلى منطقة بريد السويس، وإحالته مع وكيل مكتب بريد السادات للشئون القانونية بسبب الحساب البريدى لأحمد عز الذى استعان به لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار النائب العام بالتحفظ ومنع التصرف فى أموال أحمد عز يمنع فتح حساب فى البريد المصرى بنفس إجراءات الحسابات البنكية، وعليه تم إحالة الواقعة والمتسببين فيها للتحقيق.

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