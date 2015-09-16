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مصلحة السجون: الإفراج عن 145 سجينا لقضاء عيد الأضحى مع ذويهم

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مصلحة السجون: الإفراج عن 145 سجينا لقضاء عيد الأضحى مع ذويهم مصلحة السجون: الإفراج عن 145 سجينا لقضاء عيد الأضحى مع ذويهم
أفادت وزارة الداخلية، أنه تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 295/2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى انطباق القرار على 58 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لقطاع السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 87 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.

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مصر 365