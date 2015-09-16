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10 أكتوبر.. نظر معارضة إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان

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10 أكتوبر.. نظر معارضة إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان 10 أكتوبر.. نظر معارضة إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان
حددت نيابة القديمة برئاسة المستشار تامر العربى وبإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، جلسة 10 أكتوبر المقبل، نظر أولى جلسات معارضة الباحث إسلام إبراهيم بحيرى على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان .

يذكر أن محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد السحيمى، قضت بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان.

وكان محمد عبد السلام عصران أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه على نصوص المواد 98 و160 ،161 من قانون العقوبات.

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مصر 365

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