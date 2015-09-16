ضبط لحوم ووجبات غذائية فاسدة فى اليوم الخامس لحملة "عيش إسكندرية" بالعجمى

واصل حى العجمى العمل لليوم الخامس بحملة "عيش الإسكندرية" بنطاق حى العجمى والتى بدأت فعالياتها يوم الجمعة وتستمر لمدة أسبوع وذلك تنفيذا لسياسة هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، واستجابة لتوجيهاته وتماشياً مع أهداف الحملة من تحليل ورصد وإيجاد حلول سريعة لمشاكل حى العجمى.

شنت مباحث تموين العجمى بتوجيهات اللواء سامى شلتوت، رئيس حى العجمى، وبمشاركة محفوظ عبد العال سكرتير عام الحى والتنفيذيين بالحى اليوم حملة تموينية مكبرة على المحلات المخالفة لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وحرصا على صحة المواطنين، بحضور مدير مباحث التموين بالحى والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وإدارة الطب البيطرى والرقابة على الأغذية والغش التجارى والإدارة العامة للتجارة الداخلية والرقابة التجارية.

وتحركت الحملة صباح اليوم بمنطقة الهانوفيل ومساكن الصينية وتم المرور على العديد من المحلات ومنها محل بيتزا وفطائر روزيتا ش الهانوفيل الرئيسى، ومحل دواجن وطيور سوق الهانوفيل ومخبز شامى حر منتصف سوق الهانوفيل ومخبز شامى حر بجوار مدرسة حفصة بنت عمر وكافتيريا العمدة ش الهانوفيل الرئيسى ومحمصة مكرم الهانوفيل طريق اسكندرية مطروح ومطعم المتوكل ش الهانوفيل الرئيسى وكافتيريا الليل واخره ش الهانوفيل الرئيسى ومحمصة ميرو ش الهانوفيل الرئيسى ومحمصة أولاد اديب اول ش الهانوفيل، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محضر إدارة وتشغيل مخبز شامى حر، وتحرير عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وتم تحرير عدد 10 محاضر عدم حمل شهادة صحية سارية وقت الضبط وتحرير محضر إدارة وتشغيل محل بيتزا وفطائر بدون ترخيص وتحرير محضر حيازة واستخدام أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم فى غير المكان المخصص لها، وتحرير عدد 5 محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وتحرير عدد 5 محاضر مخالفات شئون بيئة من إدارة شئون البيئة بالحى، وتحرير 5 محضر رصد بيئى، وتحرير عدد 7 محاضر ادارة بدون ترخيص، ووقام الطب البيطرى بالتحفظ على عدد 30 كجم كبدة مستوردة و20 كجم سجق و10 كجم لحم مفروم و40 كجم لحوم، كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بإعدام عدد 7 أطباق لحم مفروم وعدد 7 طبق باشميل و3 كجم سجق متغير الخواص وجار اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور على شواطئ حى العجمى للتأكد من جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين والمصطافين، وتم المرور على شاطئ السلام الخدمة لمن يطلبها وشاطئ الهانوفيل العام وشاطئ الهانوفيل الشرقى المميز وشاطئ الهانوفيل الغرب المميز ولم يلحظ أى تجاوزات.

ومن حيث رفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق أعلى معدلات الأوزان بالجهود الذاتية للحى تم رفع 458 طنا من المخلفات (338 طن بمعدات الحى، و120 طن بالمعدات مساعدة) بقطاع البيطاش ومن طريق إسكندرية مطروح بنطاق قطاع أكتوبر وبمساكن الصينية والإيجى كاب ببوكيت الحى وشارع أكتوبر وشارع عمر بن الخطاب وشارع أولاد دامى وشارع الهانوفيل الرئيسى وشارع نادى الجمارك وشارع الأصدقاء عن طريق معدات الحى، كما تم جلب سيارة تنك مياه من قبل نهضة مصر لغسيل الرصيف بنطاق قطاع أكتوبر.

وقامت الإدارة المركزية لنظافة وتجميل المدينة بالعمل فى الطريق العمومى الساحل الشمالى ك٢١ أمام جهينة الحارة القبلية، حيث تم تسويتها وتجميل الزيادة والتخلص منها، وسيتم زراعة الأشجار بها، وتم العمل فى الجزيرة الوسطى ك 21، أول الذراع البحرى فقامت حدائق حى العجمى بصيانة المزروعات من قص نجيل وتشكيل أشجار.

هذا وقام قسم الصرف الصحى بالحى بتسليك سدد صرف صحى فى شارع مصر للمعدات، وتسليك مطابق الصرف الصحى فى شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع أكتوبر وتسليك مطبق الصرف أمام بنزينة السلام (قطاع أكتوبر)، وتسليك سدد صرف كورنيش الدخيلة أمام صباح الخير يا مصر.

على صعيد آخر شنت إدارة إشغال الطريق بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة إزالة اشغالات من طريق إسكندرية مطروح وش البيطاش وش الحى وش عبد الفتاح الطلخاوى وش عيد مبروك وسوق الهانوفيل وتمت إزالة عدد 63 أشغال متنوعة وتحرير محاضر للمخالفين والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفة.

من جانبها شنت إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة حملة توعية للبيئة بشارع الحديد والصلب بالعجمى لتوعية عمال شركة الحديد والصلب، كما تمت توعية عمال شركة نهضة مصر بضرورة مراعاة قواعد السلامة المهنية أثناء العمل على طريق إسكندرية مطروح.

من جهة أخرى أعلن هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، أنه يقوم بالتقييم يوميا من خلال مروره فى جولات يومية غير معلنة وسوف يعلن عن تقييمه النهائى للحملة عقب انتهائها.



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