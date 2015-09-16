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عمال مصنع بويات بالعاشر يحررون محضرا ضد صاحبه بعد طردهم ورفض صرف مستحقاتهم

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عمال مصنع بويات بالعاشر يحررون محضرا ضد صاحبه بعد طردهم ورفض صرف مستحقاتهم عمال مصنع بويات بالعاشر يحررون محضرا ضد صاحبه بعد طردهم ورفض صرف مستحقاتهم
حرر مجموعة من العاملين بإحدى شركات البويات فى مدينة العاشر من رمضان، محضرا بقسم شرطة أول العاشر ضد صاحب الشركة يتهمونه بطرد العمال دون صرف مستحقاتهم المالية.

تلقى اللواء خالد يحيى مساعد الوزير مدير الأمن واللواء عبداللطيف الحناوى مدير المباحث، إخطارا من العميد محمد العرباوى بقيام طارق "على محمود" 55 عاما رئيس قسم الإنتاج بالشركة المصرية للبويات بالعاشر من رمضان ومعه مجموعة من العمال بتحرير المحضر رقم 3196 إدارى قسم أول العاشر من رمضان ضد رئيس الشركة "علاء الدين ع"، بسبب بيع الشركة لمجموعة شركات وإيقاف خط الإنتاج بها وطرد 60 عاملا دون صرف مستحقاتهم المالية، وتم إخطار مكتب العمل لاتخاذ إجراءاته.

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مصر 365