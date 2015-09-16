ضبط عصابة وراء سرقة 848 ألفا من شركة كهرباء ومليون و400 ألف من شركة اتصالات

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه، والذى تبين أنه وراء ارتكاب واقعة سرقة مبلغ 848 ألف جنيه بالإكراه من العاملين بشركة كهرباء شمال القاهرة، وواقعة سرقة مبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه من سيارة تابعة لإحدى شركات الاتصالات كرهًا عن قائدها، وضبط بحوزتهم 2 بندقية آلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة ثان السلام بلاغًا من مدير خزينة شركة كهرباء شمال القاهرة، وأحد العاملين بالشركة بأنهم عقب تسلمهم مبلغ 848,694 ألف جنيه من فرع الشركة بدائرة قسم شرطة أول السلام وسيرهم بسيارة الشركة بدائرة القسم اعترضت طريقهم سيارتان ترجل منهما أشخاص مُلثمون وبحوزتهم أسلحة نارية واستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "حسام.ط.م"، 20 سنة، بدون عمل، ومقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، سبق اتهامه فى قضية "ضرب وإحداث عاهة" والمحبوس احتياطيًا بمركز الخانكة على ذمة القضية رقم 8210/2015 جنح العبور "سرقة سيارة"، و"على.س.ع"، 47 سنة، سائق، ومقيم دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، والمحكوم عليه فى قضية "ترويج عملة" بالسجن 3 سنوات، و"سيد.م.إ"، 45 سنة، تاجر خردة، مسجل شقى خطر "مخدرات"، سبق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه بالسجن 7 سنوات، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "سرقة بالإكراه، سرقة سيارة بالإكراه"، و"أحمد.م.إ"، 34 سنة، بدون عمل، سبق اتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه"، و"محمد.ح.ع"، 42 سنة، بدون عمل، سبق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة بالإكراه".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط الثانى والثالث وبحوزة الثانى السيارة رقم (ق م أ 6823) ملكه، ومبلغ مالى، وبحوزة الثالث 2 بندقية آلية عيار 7,62×39، 35 طلقة من ذات العيار، مبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين وقرر الثانى أن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات الحادث وإنفاقه باقى نصيبه فى تسديد مدينوته لدى أحد البنوك وقرر الثالث بأنه تحصل على مبلغ 200 ألف جنيه من الواقعة وتم بإرشاده ضبط مبلغ 156 ألف جنيه، وأضاف بأنفاقه باقى الملبغ، وأن السيارتين المستخدمتين فى الحادث وهما السيارة رقم (ن ج 1595) والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 8210/2015 جنح قسم العبور بتاريخ 19/8/2015 كرهاً عن قائدها، وتم ضبطها بتاريخ 25/8/2015 بحوزة المتهم الأول والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية، والسيارة رقم (و أ 8185) والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 18783/2015 جنح قسم العبور بتاريخ 22/8/2015 كرهًا عن قائدها، والمعثور عليها بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية بتاريخ 28/8/2015.

كما اعترف المتهمان المضبوطان بارتكاب واقعة سرقة 1,400,000 مليون جنيه كرهًا عن سائق بإحدى شركات الاتصالات بدائرة قسم شرطة النزهة حال إستقلاله السيارة رقم (ج أ ن 897) والمحرر بشأنها المحضر رقم 12987/2013 جنح قسم النزهة بتاريخ 27/6/2013 باستخدام السيارة رقم (ع ل د 514 - ميكروباص) مبلغ بسرقتها كرهًا عن مالكه فى المحضر رقم 30655/2013 جنح قسم أول مدينة نصر، والمطلوب ضبطه وإحضار المتهم الثالث فيهما، وأقر بإنفاقه نصيبه من متحصلات الحادث فى شراء سيارة ميكروباص بحوزة شقيقه المتهم الرابع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.