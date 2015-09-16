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القبض على 6 متهمين مطلوبين فى قضايا متنوعة بالإسماعيلية

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القبض على 6 متهمين مطلوبين فى قضايا متنوعة بالإسماعيلية القبض على 6 متهمين مطلوبين فى قضايا متنوعة بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز، من القبض على 6 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ومطلوبين لدى جهات التحقيق.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من نائبه اللواء جمعة توفيق يفيد بالقبض على (ع. ط. ع ) 23 سنة عاطل مقيم الباجورات ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2538 لسنة 2015 جنح المركز بتهمة "سرقة بالإكراه"، و(م.ع. ا ) 29 سنة عاطل مقيم أبو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2062 لسنة 2015 جنح المركز بتهمة "مشاجرة".

كما تم ضبط (س. م. م) 31 سنة عاطل مقيم الشهداء دائرة قسم ثانى الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5886 لسنة 2012 جنح قسم ثانى، و(ش. أ.م ) 32 سنة عاطل الارسال دائرة قسم ثالث مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2434 لسنة 2012 جنح القنطرة شرق بتهمة "سرقة"، و(ه. ا.ع ) 29 سنة ربة منزل مقيمة القنطرة شرق مطلوب ضبطها واحضارها فى القضية رقم 2434 لسنة 2012 القنطرة شرق بتهمة " سرقة "، و(أ. ع.أ) 42 سنة عاطل مقيم القنطرة شرق مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم2434 لسنة 2012 جنح القنطرة شرق بتهمة "سرقة".

تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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