التنمية المحلية تعلن إقامة معارض لمستلزمات المدارس والعيد الأسبوع المقبل

كلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، فى حكومة تسيير الأعمال، المحافظين بإقامة معارض لعرض مستلزمات عيد الأضحى المبارك والمدارس على مستوى عواصم المحافظات، وكذلك معارض فى كافة المراكز والمدن والقرى الرئيسية، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وتتضمن المعارض منتجات شباب المنتجين بالمحافظات ومنتجات مشروعات البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" فى كل محافظة.

وأكد لبيب فى بيان صادر عن الوزارة، أنه يجرى التنسيق مع المحافظات لإقامة معارض خاصة بمستلزمات المدارس لتلبية احتياجات المواطنين خلال العام الدراسى الجديد الذى يبدأ فى شهر سبتمبر الحالى بأسعار تنافسية، وتقل عن أسعار الأسواق بحوالى 15% على الأقل، وتتضمن الأدوات الكتابية والملابس والأحذية والمواد الغذائية لدعم المواطنين قبل بدء العام الدراسى الجديد، وتقوم المحافظات بتوفير المساحات اللازمة لإقامة المعارض.

وفى نفس السياق، قال لبيب، إن الوزارة تتابع استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم فى المعارض المقامة بعواصم المحافظات والمدن والمراكز بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على الوقوف بجانب محدودى الدخل، لافتاً إلى أن المحافظات ستقوم بتكثيف الحملات على الأنشطة المختلفة من محلات وشوادر اللحوم الحية والطازجة والمجمدة، وكذلك محلات بيع الدواجن والأسماك بأنواعها والمخابز.